Антонов заявил о необходимости сохранения договора СНВ-3 между РФ и США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности сохранения договора о контроле над ядерным вооружением СНВ-3. На этом дипломат заострил внимание в ходе конференции Международного шиллеровского института, пишет ТАСС.

Российский посол назвал договор «золотым стандартом стратегической стабильности».

На самом деле единственное соглашение, которое сегодня остаётся, — это договор СНВ-3, который отвечает национальным интересам России и Соединённых Штатов. Это золотой стандарт стратегической стабильности, который должен быть сохранён, — заявил Анатолий Антонов.

Власти США со своей стороны также выражают заинтересованность в сохранении СНВ-3, который был продлён в первые недели президентства Джо Байдена. Также Белый дом хотел бы возобновить работу над совершенствованием договора, которая была приостановлена на фоне событий на Украине.

Российский дипломат обвинил Запад в разрушении системы коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны и разрушение которой происходит в последние десятилетия.

Мы потеряли ключевые соглашения <...>, такие как договор ПРО, Договор об открытом небе, — отметил Анатолий Антонов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сегодня отношения между Россией и Западом хуже, чем во времена холодной войны. По его словам, вводимые против России санкции абсурдны, поскольку делают необязательным исполнение договоров, предотвращающих ядерную войну с НАТО.