Антонов заявил о готовности РФ к переговорам о продлении СНВ-3

https://static.news.ru/photo/96806fd0-34ff-11eb-85e6-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ещё остаётся время на продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, Москва к таким переговорам готова.

Данное заявление Антонов сделал в ходе видеоконференции, которую организовал вашингтонский Институт Брукингса, сообщает ТАСС.

У нас есть время. У нас это [продление] может получиться довольно быстро. Если кто-нибудь мне сейчас позвонит из Госдепартамента или Белого дома, я готов приехать, я готов продолжить такие переговоры, — подчеркнул дипломат.

СНВ-3 остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Его действие истекает 5 февраля 2021 года.

Антонов добавил, что Россия находится в плотном контакте со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, и добавил, что надеется на продолжение диалога.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран БРИКС призвали Россию и США как можно скорее прийти к соглашению о продлении СНВ-3. В ходе саммита БРИКС, который проходил в формате видеоконференции, его участники заявили о поддержке политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности.