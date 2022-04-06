Антонов заявил, что США попытались запятнать репутацию России

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом пытается затруднить России обслуживание госдолга с целью запятнать её репутацию. По его словам, Москва при этом добросовестно выполняет долговые обязательства, сообщает РИА Новости.

Вашингтон не намеревается, как рассказало 5 апреля агентство Reuters, разрешить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в банках США.

Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства, — подчеркнул дипломат.

По мнению Антонова, США, прибегая к новым санкциям, наносят ущерб мировой экономике. Кроме того, их действия подрывают «возможности зарубежных партнёров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Москвой. Это лишает иностранных бизнесменов доходов, которые важны в период экономической турбулентности, заключил посол.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ сообщило: оно не смогло исполнить свои обязательства по еврооблигациям в долларах из-за отказа зарубежного банка. Впервые оплата перед иностранными держателями на $649,2 млн произошла в рублях. В ведомстве добавили, что обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объёме.