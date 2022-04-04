Антонов заявил, что провокация в Буче является верхом лжи и цинизма

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокация в украинской Буче является верхом лжи и цинизма. По его словам, США, даже не получив каких-либо доказательств, стали назначать виновных, приняв «прокурорскую позу», сообщает РИА Новости.

Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных, — подчеркнул дипломат.

Антонов назвал «голословными обвинениями» слова представителей Белого дома о военных преступлениях, которые якобы совершили военнослужащие РФ на Украине. По его мнению, это часть усилий Запада, чтобы демонизировать российских солдат.

На самом деле всё обстоит не так, добавил дипломат. Российские вооружённые силы на Украине увеличивают объём гуманитарной помощи, при этом гарантируется и безопасность гуманитарных коридоров.

Ранее стало известно, что постпред РФ при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты ознакомились в том числе с видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы «убитых». Небензя указал на счастливого и улыбающегося мэра, который вряд ли бы вёл себя так на фоне бойни.