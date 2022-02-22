Антонов: США поощряли Киев в невыполнении Минских соглашений

Вашингтон на протяжении семи лет поощрял бездействие Киева в невыполнении Минских соглашений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Именно поэтому Россия решила не допускать гибели мирного населения Донбасса, говорится в публикации на странице диппредставительства в Facebook.

На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский режим к бездействию. Смотрел сквозь пальцы на преступные гонения против русскоязычного населения страны. Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем, — отметил дипломат.

Россия, по его словам, не могла позволить и далее погибать мирным жителям в Донбассе, «оказавшимся в последнее время под прямой угрозой уничтожения». При этом у большого числа населения есть российские паспорта, уточнил он.

Посол России в США ранее рассказал, чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции. По его словам, ограничения больно ударят по мировым рынкам и самим американцам, но это не заставит Россию пересмотреть свой внешнеполитический курс.