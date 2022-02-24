Антонов: РФ ответит на высылку дипломата из посольства в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва примет ответные меры в связи с высылкой дипломата из посольства в США. По его словам, дипломату даже грозили арестом, если он не покинет Вашингтон в срок, сообщается на странице посольств в Facebook.

Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры — предсказуемы, — подчеркнул Антонов.

Американская сторона в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана настаивает на высылке российского советника-посланника Сергея Трепелкова, второго по статусу дипломата после Антонова.

Посол также рассказал про «массу усилий», предпринятых российской стороной с целью остановить навязываемую США эскалацию.

Однако мы натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлёбывают то, что сами же и заварили, — заключил Антонов.

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов рассказал, чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции. По его словам, ограничения больно ударят по мировым рынкам и самим американцам, но это не заставит Россию пересмотреть свой внешнеполитический курс. Антонов отметил, что вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, Белый дом решил «накачивать» Украину оружием.