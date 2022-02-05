Антонов рассказал, верит ли он в полный разрыв отношений между РФ и США

Посол России в США Анатолий Антонов не верит в полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом дипломат заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По его мнению, американцы не готовы обрушить отношения и верят, что Россия также не пойдёт на разрыв.

Как полагает Антонов, американские политики просчитывают ответ на возможное расширение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдём до конца, — признался посол.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Москва ожидает новые санкции от Вашингтона. Дипломат отметил, что в Соединённых Штатах Америки есть полный консенсус по поводу того, что ограничительные меры против РФ нужны. Вопрос лишь в их объёме и сроках.

Также Антонов рассказал, что посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов. Такое решение было принято после консультаций о нормализации работ диппредставительств, которые прошли в Вене и закончились безрезультатно.