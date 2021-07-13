Антонов рассказал о требованиях РФ к США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового «уравнения безопасности». Оно должно включить в себя все вооружения — наступательные и оборонительные — в ядерном и неядерном оснащении, отметил Антонов, выступая перед русскоговорящими студентами в Мидлберийском институте. Текст его речи размещён российской дипмиссией в Facebook.

Исходим из того, что целью стратегического диалога должна стать выработка нового «уравнения безопасности» с учётом всех значимых факторов. Такое «уравнение» должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и...