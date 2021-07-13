Антонов рассказал о требованиях РФ к США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждёт услуг или помощи от Вашингтона, но требует уважения для взаимовыгодных отношений. Об этом дипломат рассказал, выступая перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его речи разместила российская дипмиссия в Facebook.
Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться, — отметил посол.
Антонов добавил, что «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» Москве и Вашингтону необходимо научиться сотрудничать ради безопасности и процветания.
Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки, — подчеркнул Антонов.
Ранее стало известно, что целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового «уравнения безопасности». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Оно должно включить в себя все вооружения — наступательные и оборонительные — в ядерном и неядерном оснащении, отметил дипломат.