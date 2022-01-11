Посол Антонов: США стоит уйти от агрессивной риторики в отношении России

США необходимо отказаться от агрессивной риторики в адрес России и отодвинуть военные объекты и инфраструктуру от её границ, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как отметил дипломат, НАТО пытается доминировать, но России некуда отступать, поскольку западные силы уже находятся у её границ. Действия Альянса в целом направлены на подрыв суверенитета государства, говорится в заявлении Антонова, которое публикует дипмиссия в Facebook.

Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ, — сказал глава дипмиссии.

Как отметил Антонов, Россия не допустит подрыва собственной независимости и суверенитета, и ей «некуда отступать», несмотря на то, что Альянс пытается доминировать «не только на суше, но и на море, и в воздухе», и их силы находятся вблизи российских границ.

Ранее дипломат рассказал о том, что бегство США из Афганистана повлекло за собой стремительное развитие экстремистских идей и течений в регионе, после чего произошли протесты в Казахстане. Антонов сказал, что тысячи джихадистов и мародёров в стране попытались подорвать конституционный строй, применили оружие против мирных граждан и причинили ущерб имуществу.