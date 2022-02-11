Антонов отреагировал на заявление о «вторжении» РФ на Украину

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Российский МИД заявил, что власти западных стран и СМИ, вероятно, сговорились для усиления напряжённости ситуации вокруг Украины. Информационная война против России ведётся, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, отмечается в сообщении на сайте МИД.

Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, — считают российские дипломаты....