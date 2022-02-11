Антонов отреагировал на заявление о «вторжении» РФ на Украину
Посол Антонов: США создают впечатление, что «вторжение» РФ на Украину неминуемо
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:29, 12 февраля 2022
Анатолий АнтоновФото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press
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США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, создавая у людей впечатление, что «вторжение» на Украину неизбежно, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, что Россия может «напасть» ещё во время проходящей в Пекине Олимпиады, говорится на странице посольства в Facebook.
Ремарки Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема, — считает Антонов.
Салливан также указывал, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. Москва подобные планы давно категорически отрицает.
Ранее стало известно, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля, заявил президент США Джо Байден лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки. Один из европейских дипломатов сказал хозяину Белого дома, что они «всё ещё отказываются такое покупать».