Антонов осудил приостановку в ОАГ статуса наблюдателя для России

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). После этого организация стала слабее, отметил он в комментарии, размещённом в Telegram-канале дипмиссии.

Мы считаем серьёзной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно, — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что Москва достижению целей ОАГ отдавала «все силы и возможности». Организация же оттолкнула от себя надёжного друга.

Понимаем, что на наших латиноамериканских партнёров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках, — подчеркнул посол.

Он уточнил, что в резолюции ОАГ ссылается на репортажи прессы, которая извращённо трактует события на Украине. Роль сыграли лживые факты, при том, что некоторые делегации знают о происходящем только понаслышке. Москва, однако, остаётся открытой для продолжения сотрудничества с ОАГ, заключил Антонов.

Ранее стало известно, что Совет ОАГ 21 апреля проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине. Такое решение поддержали 25 государств, восемь воздержались, а против не оказалось ни одной страны. В резолюции указывается, что решение о приостановке статуса действительно до окончания событий на Украине.