Антонов оценил влияние санкций на внешнюю и внутреннюю политику РФ

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что санкции Вашингтона в отношении Москвы не приведут к позитивным результатам, не изменят внешнюю или внутреннюю политику нашей страны и не заставят РФ действовать по американской указке. Дипломат уверен, что необходимо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать. Слова Антонова приводит РИА Новости.

Если США выберут разговор или линию на продолжение дискуссии через санкции, это не приведёт к положительному результату, — подчеркнул посол.

По словам дипломата, в последние годы в отношении России были введены сотни санкций, которые показали, что страна может спокойно жить и работать.

Абсолютно санкции не могут повлиять на внешнюю политику российского государства, равно как и на внутреннюю, — сказал Антонов.

По мнению дипломата, выбор того, как выстраивать отношения между странами, остаётся за США. При этом угрозы и шантаж ни к чему не приведут, убеждён Антонов.

Надо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать Российской Федерации с помощью шантажа, санкций. Вряд ли кто-то может рассчитывать, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать «указке» из Вашингтона, — заявил российский посол.

Российский посол Анатолий Антонов, вызванный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений между США и РФ, прибыл в Вашингтон 20 июня.

Ранее стало также известно, что посол США в РФ Джон Салливан вернётся в Москву в течение этой недели.