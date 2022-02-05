Антонов оценил статью Boomberg о «вторжении» на Украину

Необъяснимой назвал ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о начале вторжения России на Украину посол РФ в США Анатолий Антонов. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». При этом дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают «накачивать» Киев оружием, а Россия, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать.

То, что сегодня случилось в ночи, — просто безобразие. Не поддаётся никакому объяснению, когда Bloomberg опубликовал заготовки, которые, видимо, стояли на stand-by, когда только нужно нажать на кнопку и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или ещё куда-либо, — сказал Антонов.

Он добавил, что американцы продолжают «накачивать» украинскую армию вооружениями, но говорить об этом громко они не хотят. Что касается России, то она не планирует ни на кого нападать, поскольку, помимо всего прочего, «это невыгодно, это не отвечает нашим интересам». При этом Штаты все проблемы пытаются свести к Украине, но это неправильно.

Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили чёткий сигнал не об Украине и даже не просто о европейской безопасности, мы поставили чёткий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить, — объяснил Анатолий Антонов.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Ранее Антонов сообщил, что посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов. Такое решение было принято после консультаций о нормализации работ диппредставительств, которые прошли в Вене и закончились безрезультатно.