Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии её интересов. При этом предупреждения от Госдепа и Пентагона о наращивании Москвой войск у границ Украины является пропагандой, подчеркнул дипломат в беседе с Newsweek.

Ежедневные предупреждения госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна, — отметил Антонов.

Он напомнил, что для России неприемлемы милитаризация Украины, которая продолжается при участии НАТО, и наличие западных войск на её территории.

Такие шаги выходят за красные линии наших национальных интересов, — пояснил посол.

Ранее стало известно, что проект взаимных гарантий безопасности в Европе, который Вашингтону предложила Москва, показал, кто на самом деле стремится к миру. Об этом заявил координатор американской Объединённой национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо. При этом эксперт выразил сомнение, что документ удержит США от продолжения агрессии.