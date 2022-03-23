Антонов обвинил США в желании демонизировать РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что предложенная Россией гуманитарная резолюция по Украине не нужна для оказания этой стране помощи. За проект проголосовали только Россия и Китай, остальные участники воздержались, сообщает РИА Новости.

Нам не нужна эта фарсовая резолюция, чтобы оказывать гуманитарную помощь. США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на более чем 600 миллионов долларов, и мы продолжим оказывать столько помощи, сколько потребуется...