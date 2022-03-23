Антонов обвинил США в желании демонизировать РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения Госдепа США о совершении Вооружёнными силами России военных преступлений на Украине противоречат здравому смыслу. По его словам, выпуская такие заявления, в Вашингтоне стараются демонизировать Россию в глазах общественности и разжечь русофобию, сообщает ТАСС.
Дипломат
Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой, — подчеркнул Антонов.
Он также задался вопросом, не пора ли Вашингтону остановиться?
Ранее стало известно, что американский взгляд на дипломатию — это «воспитание неразумных стран», при этом США могут и не считать их «демократиями», заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что «дипломатия в том виде, к которому мы привыкли в холодную войну, уходит в прошлое».