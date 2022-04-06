Антонов назвал санкции США против банков ударом по простым россиянам

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Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Греция поддержала санкционную политику против России, чего прежде не было. По его словам, таким образом, Афины встали в один ряд с Вашингтоном и другими странами НАТО, сообщает РИА Новости.

Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО. Сначала присоединилась к санкциям ЕС против России, теперь высылает наших дипломатов, чего никогда не было в наших отношениях. Вот...