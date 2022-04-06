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Антонов назвал санкции США против банков ударом по простым россиянам

Посол Антонов назвал санкции США против банковского сектора ударом по простым россиянам
04:25, 07 апреля 2022
Антонов назвал санкции США против банков ударом по простым россиянам Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США в отношении Сбербанка и Альфа-Банка являются прямым ударом по простым гражданам России. По его словам, такая политика показывает настоящие цели Белого дома, сообщает РИА Новости.

Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-Банка, где большинство россиян хранят сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции затрагивают зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу правительства Михаила Мишустина. Кроме того, США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка, что повлекло за собой стремительное падение акций российских гигантов.

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