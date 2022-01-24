Антонов назвал ложью сообщения об эвакуации дипломатов РФ из США

Сообщения в соцсетях о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью», заявил посол РФ Анатолий Антонов. Дипломаты работают в штатном режиме, отметил он на странице посольства в Facebook.

Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции, — подчеркнул посол.

В посольстве пояснили, что получают множество похожих вопросов от СМИ после появления слухов о начавшейся эвакуации.

Госдеп США разрешил с 23 января добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников посольства и членов их семей. При этом посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что рост напряжённости в сфере безопасности обусловлен в том числе «информационной истерикой», вбросами, а также конкретными действиями со стороны США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения об эвакуации с Украины дипломатов иностранных государств.