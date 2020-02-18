https://static.news.ru/photo/b59499f6-525a-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа является «насквозь политизированным». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Это очередная антироссийская пилюля. Вердикт противоречит позиции ЕСПЧ и в целом вызывает большие сомнения в части правовых оснований, — считает Слуцкий.

По его словам, решение суда не имеет ничего общего с реальным правосудием. Механизм Договора к Энергетической хартии был неправомерно использован бывшими акционерами ЮКОСа. Этот факт был проигнорирован Международным арбитражем и апелляционными инстанциями, подчеркнул Слуцкий. По его словам, договор не был ратифицирован в России и применялся в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству.

Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала. Именно такие решения международных организаций заставляют задумываться об установлении приоритета Основного закона России и необходимости внесения поправок в 79 статью Конституции РФ, — заявил Слуцкий журналистам.

Российские власти намерены обжаловать решение суда Гааги о выплате $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа.

Как ранее писал NEWS.ru, сенатор Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по делу ЮКОСа противоречит «российскому правопорядку», поэтому оно не должно исполняться.