Правительственный пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом, сформированный по итогам обращения президента России Владимира Путина к нации, может быть принят в верхней и нижней палате парламента уже во вторник. Об этом заявил источник NEWS.ru в Государственной думе. Зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов также сообщил, что на 31 марта запланировано пленарное заседание палаты, на котором будут рассмотрены законопроекты, поступившие от коллег из Госдумы.

Времени нет

Пакет правительственных законопроектов, поступивший в Госдуму 26 марта, стал своего рода компиляцией законодательных инициатив, с которыми время от времени выступали и сами депутаты. Теперь, как отмечают представители всех парламентских фракций, остается поддержать курс, обозначенный главой государства.

В конце минувшей недели спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что законопроекты будут рассмотрены палатой в приоритетном порядке. По его словам, предложенные меры поддерживаются абсолютно всеми.

Мы постараемся сделать все, чтобы озвученные президентом решения и меры поддержки наших граждан, а также предпринимателей были реализованы в виде законов, — подчеркнул он.

Как отметил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, сегодня главное — обеспечить скорейшее принятие данных законопроектов.

Крайне важна скорость принимаемых решений, направленных на реализацию инициатив президента. И некоторые инициативы были озвучены ранее. В частности, речь идет об игнорировании санитарно-эпидемиологических требований о соблюдении карантина. В данном случае считаю, что повышение меры ответственности адекватны тем угрозам, с которыми столкнулось наше общество. Евгений Ревенко депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России»

В Совете Федерации также заявили о готовности как можно скорее принять пакет законов. По словам замглавы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова, 31 марта в 15 часов в верхней палате парламента запланировано пленарное заседание, где будут рассмотрены правительственные инициативы.

Может, конечно, поменяться, но по плану пока следующим образом: во вторник Дума рассматривает этот пакет и принимает в трёх чтениях. У нас пленарное заседание планируется в 15 часов в этот же день, и мы будем рассматривать пакет документов от коллег. Сергей Мамедов замглавы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности замглавы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности

Левый поворот

Не исключают возможности рассмотреть пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса одним днём и в Государственной Думе. Тем более, что большая часть вопросов знакома депутатам не понаслышке, отметил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Я даже скажу — это необходимо — рассмотреть в таком оперативном режиме. Многое из того, что предлагает правительство, уже неоднократно вносилось в Госдуму. И сейчас есть в повестке дня, начиная с прогрессивной шкалы налогообложения. Это процесс, который никак не начинался. И сейчас все происходящее можно трактовать как левый поворот государственного курса. Курс левых преобразований должен быть продолжен. Ведь если посмотреть и послание президента, и его обращение к людям — это идеи, направленные на народосбережение, поддержку трудящихся. Но не было пока ущемления «золотого процента», который в обращении Путина был обозначен легким образом. Олег Нилов депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия»



Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, большая часть законопроектов предлагалась партией неоднократно гораздо раньше.

В КПРФ также считают необходимым рассмотреть пакет мер в оперативном и приоритетном режиме.

Ситуация развивается вне бюрократических норм, потому все социальные гарантии, которые были озвучены президентом, должны быстро реализоваться в законодательной базе, — отметил в беседе с NEWS.ru член фракции КПРФ Александр Ющенко.

Тестирование на заразу

Шаги, разработанные в правительстве, действительно являются историческими для современной России. Меры по поддержке населения и предпринимателей будут поддержаны единогласно. Однако под вопросом — наполненность зала пленарных заседаний и в Госдуме, и в Совфеде.

В пятницу тестирование на коронавирус началось в верхней палате парламента. Сегодня и в Госдуме будут брать анализы у всех депутатов, вернувшихся из регионов, где они работали в рамках региональной недели.

Daniel Bockwoldt/Global Look Press

Мера очень своевременная, подчеркивают парламентарии, ведь количество регионов, в которых обнаружен COVID-19, увеличивается с каждым днем. На момент подготовки публикации количество инфицированных в стране превысило 1200 жителей 62 регионов.

Меры безопасности организованы уже довольно давно — на входе у нас работает группа медиков которые постоянно проверяют температуру. В зале пленарных заседаний нормально работает вентиляция. В понедельник будет проводиться тестирование, но я не исключаю, что могут продлить на вторник, потому что многие депутаты приезжают из регионов в понедельник вечером. Думаю, что и сотрудников аппарата нужно тестировать. Посмотрим, как это будет организовано. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Что касается пожилых парламентариев, которым рекомендовано воздержаться от визитов на работу, тут, как отметил собеседник NEWS.ru, каждый должен решать для себя с учётом состояния здоровья и текущего самочувствия.