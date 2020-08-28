Анкара назвала шагом к войне желание Греции расширить территориальные воды

https://static.news.ru/photo/68065136-e9e8-11ea-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Анкара подвергла жёсткой критике планы Афин увеличить в некоторых районах территориальные воды Греции с 6 до 12 морских миль (примерно с 11,1 км до 22,2 км). По словам вице-президента Турции Фуата Октая, подобные действия могут стать поводом для войны.

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время выступления перед законодателями заявил, что кабмин страны в ближайшее время намерен передать парламенту проект закона, согласно которому территориальные воды государства в Ионическом море расширятся с 6 до 12 морских миль. Чиновник не исключает, что аналогичные меры примут и на других морских рубежах Греции, передаёт «Интерфакс».

Мицотакис подчеркнул, что Афины не собираются нарушать Конвенцию ООН по морскому праву и намерены соблюдать нормы, в соответствии с которыми разделительная линия должна проходить в середине в тех районах, где расстояние между берегами меньше 24 морских миль (около 44 км). Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Анкара будет отстаивать национальные интересы и не будет отказываться от причитающегося ей в Средиземном, Эгейском и Чёрном морях.

Современная Турция уже не та страна, что готова к уступкам. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмёт то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Чёрном морях, — заявил Эрдоган.

Он также подверг критике действия Афин в регионе.

Страна (Греция. — NEWS.ru), которая недостойна называть себя даже наследницей Византии, сегодня, заручившись поддержкой ЕС, пытается творить беззаконие и пиратство, — отметил турецкий лидер.

Власти Турции пообещали сбивать любые самолёты Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые приблизятся к её границам. Соответствующее заявление было распространено на неофициальном уровне, однако стало важным признаком возможного непреднамеренного столкновения в Восточном Средиземноморье, где подошёл к концу первый этап совместной военной инициативы Греции, Кипра, Франции и Италии с участием техники из ОАЭ.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз ускорит подготовку санкций в отношении Анкары за незаконную буровую деятельность в восточной части Средиземного моря при отсутствии прогресса с турецкой стороны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.