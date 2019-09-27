https://static.news.ru/photo/fb0bba30-e12d-11e9-ac84-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Избранный на пост губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в областной филармонии.

Как и полагается по регламенту, политик произнёс текст присяги, пообещав «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области», передаёт « Ридус ».

Губернаторские выборы в регионе прошли в единый день голосования 8 сентября. Чибис одержал победу, набрав 60,07% голосов избирателей. Явка на выборах превысила 35%.

Одним из положительных качеств нового главы региона политологи называют его открытость. Чибис является активным пользователем социальных сетей, где регулярно размещает информацию о своих решениях, стараясь таким образом объяснить жителям Мурманской области, почему поступает тем или иным образом.

Между тем, как писал News.ru, ещё будучи временно исполняющим обязанности губернатора, на встрече с президентом Владимиром Путиным он допустил высказывание, которое глава государства оспорил. Чибис назвал «огромным количеством» троих детей в семье, на что российский лидер возразил, что оно не огромное, а нормальное.