https://static.news.ru/photo/4377ad6a-3dc7-11ea-9b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором транспорта в российском правительстве.

Об этом сообщает РБК , со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В сферу ответственности Белоусова войдут Минтранс, Росавиация, Росавтодор и другие транспортные ведомства.

Кроме того, первый вице-премьер будет отвечать за работу Минфина, Минэкономразвития, ФНС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Росреестра, Росстата, Ростуризма и Росалкогольрегулирования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко уверен, что назначение бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера РФ не гарантирует успешных изменений в экономике. По его словам, экономический блок в правительстве не стал сильнее от этого назначения.