Первый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором транспорта в российском правительстве.
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Кроме того, первый вице-премьер будет отвечать за работу Минфина, Минэкономразвития, ФНС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Росреестра, Росстата, Ростуризма и Росалкогольрегулирования.
Ранее NEWS.ru писал о том, что создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко уверен, что назначение бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера РФ не гарантирует успешных изменений в экономике. По его словам, экономический блок в правительстве не стал сильнее от этого назначения.
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