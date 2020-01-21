https://static.news.ru/photo/368c8faa-3c76-11ea-930f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития.

Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Члены правительства до формирования нового кабинета работали в качестве временно исполняющих обязанности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на освободившееся место помощника президента по экономическим вопросам должен быть назначен и.о. министра экономического развития Максим Орешкин. Также стали известны имена других зампредов нового правительства.