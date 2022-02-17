Аналитик заявил, что Украина в проигрыше от противостояния РФ и Запада

В условиях прямого столкновения интересов России и Запада обеим сторонам удаётся не только отстаивать свои интересы на международной арене, но и даже получать некоторую выгоду, считает аналитик Леонид Бершидский. Он подчеркнул, что от этого конфликта проигрывает только Украина, пишет Live 24.

Обозреватель утверждает, что даже в условиях прямого столкновения интересов Запада и России в Европе можно сказать, что у сторон получается отстаивать свои интересы, отвоевывать для себя уступки и даже получать выгоду. По-настоящему в проигрыше только сама Украина, которая и стала поводом для выяснения геополитических интересов держав, — сообщает издание.

По его мнению, президент России Владимир Путин доказал свою способность регулировать уровень напряжения, связанного с Украиной, по собственному желанию. Бершидский заявил, что Москва открыто говорит о своих военных перемещениях по территории страны, при этом не давая повода Вашингтону для объявления очередных антироссийских санкций. Аналитик убеждён, что подобные действия Путина позволяют ему превратить «малозатратную эскалацию» в рычаг давления на Запад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине надо всем успокоиться и перестать слушать чепуху о «российском вторжении». По её словам, несмотря на истерию в СМИ, «войны» не случилось.