Аналитик оценил вероятность ухода в Госдуму Лаврова и Шойгу

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев заявил, что считает маловероятным уход главы МИД РФ Сергея Лаврова в Госдуму. Глава Минобороны Сергей Шойгу также вряд сменит место работы, отметил аналитик в беседе с РИА Новости.

Конечно, ни Лавров не пойдёт [в Госдуму], ни министр обороны. Зачем власти они нужны в Думе? Они яркие фигуры на своих местах, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что во главе внешнеполитического ведомства можно представить другого человека, однако тогда это будет означать «иной характер внешней политики» России.

Сергей Шойгу и Сергей Лавров возглавляли федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,84% протоколов. Это позволит партии сохранить конституционное большинство в Госдуме. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил, что удачным для партии был выбор двух наиболее популярных людей из команды президента: Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.