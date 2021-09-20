Аналитик оценил вероятность ухода в Госдуму Лаврова и Шойгу
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:42, 21 сентября 2021
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/Global Look Press
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Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев заявил, что считает маловероятным уход главы МИД РФ Сергея Лаврова в Госдуму. Глава Минобороны Сергей Шойгу также вряд сменит место работы, отметил аналитик в беседе с РИА Новости.
Конечно, ни Лавров не пойдёт [в Госдуму], ни министр обороны. Зачем власти они нужны в Думе? Они яркие фигуры на своих местах, — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что во главе внешнеполитического ведомства можно представить другого человека, однако тогда это будет означать «иной характер внешней политики» России.
Сергей Шойгу и Сергей Лавров возглавляли федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму.
Ранее стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,84% протоколов. Это позволит партии сохранить конституционное большинство в Госдуме. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил, что удачным для партии был выбор двух наиболее популярных людей из команды президента: Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.