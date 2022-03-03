Аналитик оценил риски полного закрытия границ России

Россия не станет самостоятельно закрывать свои границы, однако это могут сделать Евросоюз или США, считает политический аналитик Владимир Соловейчик. По его словам, Запад давно готовит для России железный занавес, пишет АБН.

Очевидно, что западные страны готовили железный занавес давно, когда вводили ковидные ограничения против нашей страны. Это произошло задолго до всей этой ситуации с Украиной. И ведение такой политики будет продолжаться вне зависимости от существующего предлога. Если темы с ковидом и Украиной исчерпают себя, найдётся новый предлог, — заявил Соловейчик.

Он считает, что ЕС и Соединённые Штаты максимально заинтересованы в том, чтобы изолировать Россию от внешнего мира. Аргументируя свою позицию, Соловейчик напомнил о словах министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который пригрозил уничтожить экономику России.

Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Как подчеркнул Ле Мэр, санкции ЕС разрушат экономику России, они будут применяться до тех пор, пока Москва не вернётся к «лучшим намерениям» относительно Украины.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что агрессивные действия Евросоюза против России носят ультраконцентрированный характер. Подобные действия присутствовали и ранее, но сейчас «маски сняты», отметил он. Пресс-секретарь также отметил, что пока есть гиперэмоциональная реакция потребителей на рост цен, но это первая реакция.