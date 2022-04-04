Америке предрекли банкротство из-за Байдена

Политика администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена приведёт страну к банкротству, написала в колонке для Fox News бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Она добавила, что виной всему неудачная внешняя политика, на которую тратятся «колоссальные бюджеты». Хейли считает, что современный мир становится опаснее, однако она не видит, чтобы действующего президента Америки это всерьёз беспокоило.

Бюджет президента Джо Байдена в размере $5,8 трлн говорит об обратном. Как и недавний законопроект о целевых расходах на $1,5 трлн. Они посылают нам сигнал, что Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность, — пояснила Хейли.

По её мнению, США переживает «худшие времена» для подобной политики, ставя под угрозу будущее Америки. Более того, экс-дипломат уверена, что госдолг, выросший за десятилетие втрое, может обновить новый максимум.

Расточительство Вашингтона уже приняло опасный оборот. Теперь же предстоит очередной антирекорд, а государственный долг обновит новый максимум, — говорится в колонке.

Дипломат призывает «круто изменить» экономику США. По её мнению, чтобы Америке спастись от экономической ямы, правительство должно взять расходы под жёсткий контроль и отменить компенсационные выплаты, стимулы, избавившись от «корпоративного иждивенчества». Более того, Хейли указала на необходимость изменения политики торговли: предлагается ограничить торговлю с Россией, Китаем, а сделки со Европой, Японией и Индией перезаключить на более выгодных для штатов условиях.

Ранее в одном из крупнейших американских банков JPMorgan Chase заявили, что организация может потерять $1 млрд в результате последствий спецоперации России на Украине. Кроме того, аналитики компании посчитали, что санкции против России сократят ВВП страны на 12,5%.