Американскую НПО The Jamestown foundation признали нежелательной в РФ

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Проживающие в Италии украинцы потребовали от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, прибывающих для оказания помощи больным коронавирусом. Они создали петицию, где намекнули, что специалисты РФ могли прибыть на Аппенины с военной миссией.

Мы задаём два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные, — рассказала одна из авторов документа Наталья Гебрич. По её...