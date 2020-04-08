Американскую НПО The Jamestown foundation признали нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура России расширила список нежелательных организаций. В перечень попала неправительственная The Jamestown foundation из Соединённых Штатов.
Согласно информации ведомства, эксперты фонда занимаются пропагандой отделения регионов Северного Кавказа от РФ. Кроме того, они разжигают этнический сепаратизм,
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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