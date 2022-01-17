Американский военный рассказал, чем грозит Западу дружба России и КНР

Взаимодействие России и Китая коснётся основных проблем международного сообщества: от конфликта на Востоке Украины и вопроса независимости Тайваня до сферы прав человека и ядерной программы Ирана, считает адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg. По мнению военного, Москва и Пекин дополняют друг друга и могут стать серьёзными соперниками для Запада.

С точки зрения США и Запада, их растущее товарищество вызывает тревогу, особенно если Си [Цзиньпин​] и [Владимир] Путин усилят координацию политики, договорятся об использовании военных баз, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, например, гиперзвуковыми ракетами и кибер-оружием — написал Ставридис.

Колумнист подчёркивает, что взаимодействие двух держав помогает взаимно уменьшить их слабости по отдельности: Китай не имеет проблем с демографией, развил мощную экономику, но нуждается в природных ресурсах, в то время как прирост населения в РФ, богатой полезными ископаемыми и не обладающей мощной экономикой, стагнирует. При этом обе страны имеют собственные регионы влияния: восточная Азия у Китая и Восточная Европа, центральная Азия и Кавказ у России.

По мнению военного, западные партнёры должны коллективно ответить на растущую угрозу сближения двух государств. Он подчеркнул, что начинать следует с Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит во время визита президента России Владимира Путина в КНР. 4 февраля Путин посетит открытие зимних Олимпийских игр в Китае. В рамках визита состоятся полномасштабные переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Лаврова, повестка охватит весь спектр международных отношений.