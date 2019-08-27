https://static.news.ru/photo/0d7aa2b0-c91b-11e9-99e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние

Американский сенатор Майк Ли приедет в Россию, так как он не получал отказа в выдаче визы. Сенатор-республиканец едет в составе делегации американских конгрессменов.

Сообщение об этом распространила телекомпания CNN . До этого два других сенатора — Рон Джонсон и Крис Мёрфи — заявили о том, что им отказано в выдаче визы. Но, как пояснили в российском МИДе, Джонсон находится в «стоп-листе» РФ в ответ на включение туда представителей России, о чём и самому сенатору хорошо известно.

Сенатор Мёрфи отметил, что верит в необходимость сохранения хороших отношений с Кремлём, хоть и является его жёстким критиком.

Ранее News.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что власти России отказали ему в получении въездной визы.