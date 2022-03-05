Американский профессор Миршаймер обвинил США в создании кризиса на Украине

Текущий кризис на Украине — это результат «беспредела» США, заявил политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, именно страны Запада должны понести ответственность за происходящее на Украине, пишет EADaily.

Кризис на Украине — лишь один из многих примеров беспредела, который мы устроили! У нас рука тяжёлая. Почти всё, за что берёмся, идёт во вред: Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. Могу продолжить. Страны Запада несут ответственность за кризис на Украине, а не русские. Это, конечно, нетрадиционный взгляд на вещи здесь, в США, — подчеркнул Миршаймер.

Он также оценил действия президента России Владимира Путина. По его мнению, российский лидер вовсе не «безумен», он совершает логичные и выверенные действия. Миршаймер не считает его инициатором конфликта на Украине. По словам профессора, США идут на риск ядерной войны из-за Украины, которая даже не является стратегически важной страной для Соединённых Штатов.

Ранее полковник США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что армия РФ на территории Украины была «слишком деликатной» первые пять дней после начала военной операции в Донбассе. Сейчас же, по его словам, российские силовики «исправились», так что военный конфликт, вероятнее всего, завершится в течение 10 дней.