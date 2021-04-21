Американский посол улетел из Москвы в Вашингтон

https://static.news.ru/photo/a8ac10f0-a33c-11eb-ae8a-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Американский посол в России Джон Салливан покинул Москву. В четверг, 22 апреля, он вылетел из столичного аэропорта Шереметьево рейсом до Лондона. Из столицы Великобритании Салливан после смены воздушного судна отправится в Вашингтон. Об этом журналистам ТАСС сообщил информированный источник.

Утром 22 апреля появилось сообщение, согласно которому посол покинул свою резиденцию в Москве. Позднее источник рассказал, что дипломат сел в самолёт до Лондона. Из британской столицы он отправится в Вашингтон. Борт вылетел из Шереметьево в 09:57 мск. Об этом говорят данные, размещённые на табло аэропорта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что Соединённые Штаты никак не комментируют отъезд своего посла в РФ Джона Салливана. Она заметила, что в связи с этим американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство, что вызывает некоторые неудобства.

Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации». Такая рекомендация последовала на следующий день после введения США новых ограничений для России.

В то же время портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США сообщал , что Салливан не планирует поездку в Вашингтон для консультаций. Поездку дипломата на родину собеседник издания объяснил тем, что посол намерен проведать свою семью.