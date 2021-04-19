Американский посол отказался уезжать из РФ

https://static.news.ru/photo/63858f86-a177-11eb-ae1b-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Посол США в России Джон Салливан не собирается покидать Москву, хотя имеет рекомендации МИД вернуться для консультаций в Вашингтон.

Об этом сообщает портал Axios. Отмечается, что если в Москве хотят, чтобы Салливан покинул Россию, «его придётся заставить».

Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации». Такая рекомендация последовала на следующий день после введения США новых ограничений для России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства. Однако их последствия будут ограниченными, сказано в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's. Запрет вряд ли окажет серьёзное воздействие на Кремль, говорится в документе.