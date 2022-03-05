Американский полковник в отставке похвалил стратегию армии РФ на Украине

Армия РФ на территории Украины была «слишком деликатной» первые пять дней после начала военной операции в Донбассе, заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Сейчас же, по его словам, российские силовики «исправились», так что военный конфликт, вероятнее всего, завершится в течение 10 дней, пишут argumenti.ru.

В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней всё будет закончено. Но вопрос в том, что Зеленский будет делать. Россия довольно чётко сказала, что ей нужна нейтральная Украина, — высказался Макгрегор.

Он напомнил, что Россия не собирается захватывать территорию Украины, армия РФ лишь «разгоняет» украинские войска. По его мнению, вооружённый конфликт мог бы завершиться несколько дней назад, если бы Украина согласилась со своим нейтральным статусом.

Ранее генерал Анатолий Куликов заявил, что Россия провела колоссальную работу по подготовке спецоперации в Донбассе, с документальной и юридической стороны к ней «не подкопаться». По его мнению, всё было сделано очень грамотно благодаря фактору внезапности.