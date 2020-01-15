https://static.news.ru/photo/a7165172-37dd-11ea-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Американские СМИ сделали выводы из решения об отставке правительства РФ. Журналисты считают, что предложенные Путиным конституционные изменения повлияют на баланс власти в стране.

Большие полномочия в итоге получат парламент, премьер-министр, Госсовет.

Хотя он не сказал, что планирует делать после того, как покинет свой пост, эти изменения могут дать Путину, который находится у власти в качестве либо президента, либо премьер-министра с 1999 года, возможности для того, чтобы сохранять лидирующую роль в России после его текущего, четвертого президентского срока, который заканчивается в 2024 году, — рассуждает газета Politico.

Обращает внимание на предложение Путина ограничить количество президентских сроков двумя издание Washington Post. Журналисты сделали вывод, что нынешний президент не будет стремиться стать главой государства третий раз подряд.

Он также изложил планы, согласно которым полномочия будут перераспределены от президента к нижней палате парламента — этот шаг снизит влияние его преемника, — анализирует происходящее газета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отставка кабинета министров — это не просто желание «подхлестнуть» старую машину, это полная смена политического рельефа. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.