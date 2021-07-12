Американские политологи рассказали, как США могут ответить на победы России

Американские обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард рассказали, как США может ответить на экономические и политические победы России. Это касается «Северного потока — 2» и Крыма, пишет The Hill.
Для этого Вашингтону необходимо
Однако, для этого США нужна долгосрочная и последовательная стратегия.
Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу, — говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что воссоединение Крыма с Россией дало Москве статус самой грозной силы на Чёрном море.
Ранее сообщалось, что США должны любой ценой избежать одновременного конфликта с Россией и КНР, поскольку в подобном случае Вашингтон, скорее всего, потерпит поражение. Такое мнение высказал бывший военный, эксперт Дэвид Пайн в статье, опубликованной журналом The National Interest.