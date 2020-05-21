Американские эксперты: Трамп стремится к миру без контроля над вооружениями

Президент США Дональд Трамп и его администрация не намерены пролонгировать американо-российский договор СНВ-3 в его нынешней форме, хотя в подобном соглашении нуждаются и Москва, и Вашингтон.
Такое мнение
Бывший военный атташе США в РФ Питер Звак отметил, что продление договора могло бы остановить надвигающуюся гонку вооружений.
Продление российско-американского стратегического ядерного договора обеспечило бы работу формального механизма ещё на пять лет. Это жизненно важная точка опоры для наших стран, — рассказал бывший атташе.
Директор программ ядерной безопасности Стимсоновского центра в Вашингтоне Николас Рот заметил, что действия администрации Трампа ведут к миру, где не будет контроля над вооружениями. Эксперт добавил, что продление СНВ-3 позволило бы не только контролировать количество ядерных зарядов, но и добавило бы в отношения Москвы и Вашингтона элемент открытости и предсказуемости.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что продление СНВ-3 является единственно верным путём для РФ и США, передавал NEWS.ru.
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