Американские эксперты: Трамп стремится к миру без контроля над вооружениями

https://static.news.ru/photo/9ff187aa-9b50-11ea-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его администрация не намерены пролонгировать американо-российский договор СНВ-3 в его нынешней форме, хотя в подобном соглашении нуждаются и Москва, и Вашингтон.

Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты из США. В частности, бывший помощник госсекретаря Томас Кантримен заявил, что любой новый подход к контролю над вооружениями должен начинаться с продления СНВ-3. На этой базе уже можно будет развивать новые инициативы.

Бывший военный атташе США в РФ Питер Звак отметил, что продление договора могло бы остановить надвигающуюся гонку вооружений.

Продление российско-американского стратегического ядерного договора обеспечило бы работу формального механизма ещё на пять лет. Это жизненно важная точка опоры для наших стран, — рассказал бывший атташе.

Директор программ ядерной безопасности Стимсоновского центра в Вашингтоне Николас Рот заметил, что действия администрации Трампа ведут к миру, где не будет контроля над вооружениями. Эксперт добавил, что продление СНВ-3 позволило бы не только контролировать количество ядерных зарядов, но и добавило бы в отношения Москвы и Вашингтона элемент открытости и предсказуемости.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что продление СНВ-3 является единственно верным путём для РФ и США, передавал NEWS.ru.