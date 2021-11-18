Американист призвал не контактировать с США до перезагрузки отношений

Москве не стоит идти на контакт с Вашингтоном до тех пор, пока не будет проведена «перезагрузка» отношений между двумя государствами, заявил американист Рафаэль Ордуханян. Он усомнился в адекватности Джо Байдена и поставил под сомнение способность американского лидера решать какие-либо важные политические вопросы, передаёт «ПолитРоссия».

С ними контактировать нельзя. Им нужно показать, что нет будущего у той политики, которую они проводят в отношении России. Нужно им продемонстрировать, что мы понимаем, с какими персонажами имеем дело. Пусть сначала придут в чувство, только потом с ними можно будет встречаться, — высказался Ордуханян.

По его словам, с Западом сейчас невозможно договориться. В качестве аргумента он напомнил, как российским дипломатам пришлось публиковать стенограмму договорённостей, чтобы оправдаться в глазах зарубежных коллег.

Ордуханян заявил, что Запад «открыто перевирает факты» о причастности России к саботированию Минских соглашений. Также он усомнился в адекватности Джо Байдена, сравнив американского лидера с политбюро 1970-х годов.

Вообще, о чём можно договариваться с ментально больным человеком, с этой ходячей куклой? На его фоне наше политбюро 1970-1980-х годов выглядит пионерским отрядом, — отрезал американист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Байдена и Путина. По его словам, точная дата переговоров двух лидеров пока неизвестна.