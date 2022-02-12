Американист посчитал последний звонок Байдена Путину актом давления США

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшийся накануне, следует рассматривать как очередную попытку Вашингтона оказать давление на Москву, а не шаг к примирению, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. США не собираются обсуждать вопросы, которые важны для России, передаёт слова эксперта РИА Новости.

Он отметил, что изначально российская сторона предлагала провести переговоры в начале следующей неделе, но в Белом доме решили сделать это раньше. Кроме того, одновременно скоординированным образом последовали звонки министров иностранных дел и министров обороны.

То есть это никак не похоже на какой-то примирительный шаг или попытку решить вопрос. Это всё шло в рамках развёрнутой американцами кампании против России. Я думаю, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это связано с нежеланием США обсуждать вопросы, которые ставит Россия. Кроме того, Вашингтон пытается выставить РФ агрессивной страной, заставляющей другие государства принимать экстраординарные меры.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Байдена. По его словам, фоном для разговора стала обстановка нагнетания американцами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Он добавил, что Вашингтон попросил провести переговоры, ссылаясь на вероятность катастрофического сценария.