Американист оценил готовность КНР поддержать РФ в переговорах с НАТО

Китай готов морально и политически поддерживать Россию в переговорах с НАТО и США по поводу запрета на дальнейшее расширение Альянса на восток, однако формальные отношения в военно-политической сфере у Москвы и Пекина отсутствуют, заявил американист Юрий Рогулев. Тем не менее он указал, что лидеры страны-союзницы обычно выступают в Совбезе ООН с аналогичных позиций, пишет «ПолитЭксперт».

По военно-стратегическим вопросам у РФ и КНР и так схожие позиции. Как правило, они выступают с аналогичных позиций в Совбезе ООН. Путин 15 декабря провёл переговоры с Си Цзиньпином по видеосвязи, они договорились, что увидятся в ближайшее время на зимних Олимпийских играх. Поэтому в той или иной мере поддержка КНР будет, но рассчитывать на полную и безоговорочную помощь Китая, который не участвует в этих переговорах, вряд ли возможно, — указал Рогулев.

По его мнению, власти США воспринимают действия России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как попытку восстановить Советский Союз. Американист напомнил о том, что Вашингтон неоднократно заявлял, что не допустит «воссоединения СССР» ни в коем случае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безостановочное продвижение НАТО на восток ставит под угрозу безопасность России, а слова о нерасширении Альянса являются обманом Запада. Об обмане Запада во время большой пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин, подчёркивая, что Москва не раз заявляла о том, что экспансия НАТО на восток неприемлема. Он также добавил, что действия России будут зависеть от того, предоставят ли США гарантии безопасности «на сегодня и в будущем».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.