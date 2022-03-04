Американист оценил экономические потери Европы от антироссийских санкций

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила о том, что её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену.

Как рассказала российский омбудсмен, у них с Денисовой состоялся телефонный разговор, в ходе которого она попросила коллегу посетить пленных. Сама она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в...