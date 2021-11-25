Американист объяснил лояльность Байдена к «Северному потоку — 2»

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден стал лояльнее относиться к российскому газопроводу «Северный поток — 2» назло партии республиканцев, заявил американист Рафаэль Ордуханян. Ещё одной причиной, по его мнению, стало желание наладить отношения с Германией, которой невыгодна блокировка трубопровода, пишут «Народные Новости».

У демократов выработалась повестка по снятию санкций или недопущению новых ограничений по СП-2. То есть если бы республиканцы в своё время были за проект, поверьте, Байден сейчас говорил бы, как всё плохо, что его нужно закрыть. Второй момент: Байден взял курс на установление более тесных отношений с Западной Европой и прежде всего с Германией. Он не хочет портить отношения, — пояснил Ордуханян.

Он отметил, что вопрос «Северного потока — 2» стал краеугольным камнем в отношениях партий республиканцев и демократов в США. По мнению Ордуханяна, предсказать дальнейшие политические решения Байдена очень просто: достаточно посмотреть на действия республиканцев и сделать вывод, что лидер США поступит противоположным образом. При этом американист считает, что президент Штатов действует нелогично и иррационально.

США не хотят, чтобы Россия выстраивала более тесные отношения с Китаем. Соответственно, на месте американцев логично самим попытаться сблизиться с КНР, верно? Но этого не происходит. Американцы действуют иррационально. Они делают всё, чтобы мы сошлись с Китаем на стратегическом, политическом и военном поприщах, — аргументировал свою позицию Ордуханян.

Ранее стало известно, что Байден добивается исключения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» из ежегодного оборонного бюджета США. По имеющимся данным, подобный шаг спровоцировал «гнев» со стороны представителей Республиканской партии в американском конгрессе.