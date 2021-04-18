Американист обвинил Чехию в несамостоятельности после инцидента с послами

https://static.news.ru/photo/d80906b2-a02d-11eb-a9fc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Решение чешских властей выслать 18 послов России едва ли было самостоятельным. Об этом в разговоре с журналистами в воскресенье, 18 апреля, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, на страны НАТО происходит давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Указанные стороны хотят скоординировать своих партнёров против, как они говорят, агрессии Москвы.

Я сомневаюсь, что это была инициатива конкретно чехов. Понятно, что это укладывается в общую канву отношения Запада к России: мы видели не так давно высылку российских дипломатов из Италии, которых тоже обвинили в том, что они разведчики. Потом высылка дипломатов из США, теперь — из Чехии, — цитирует политолога телеканал «360».

Дудаков подчеркнул, что симметричный ответ со стороны РФ обязательно последует. В частности, речь пойдёт о высылке чешских послов.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Местные правоохранительные органы уже объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова, известных по скандальному делу о предполагаемом отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля, осуждённого за государственную измену.

Как передавал NEWS.ru, лица, устроившие в 2014 году взрыв во Врбетице на территории Чехии, ставили перед собой задачу предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Об этом в воскресенье, 18 апреля, в разговоре с журналистами сообщил источник в чешских спецслужбах.