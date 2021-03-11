Американцы нашли тайный смысл в визите Лаврова к саудовскому принцу

https://static.news.ru/photo/15bba5ea-8270-11eb-a30c-96000091f725_660.jpg Фото: МИД России/flickr.com

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию (СА), состоявшийся 10 марта, могли организовать на фоне смены курса США в отношении Эр-Рияда. Подобный тайный смысл в поездке главы российского внешнеполитического ведомства нашли американские журналисты.

Лавров стал первым высокопоставленным дипломатом из стран, не входящих в Ближневосточный регион, встретившимся с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом после того, как Белый дом открыто обвинил его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги и ввёл санкции в отношении 76 подданных королевства, пишет «Коммерсант».

После чего один из американских журналистов, аккредитованных в Эр-Рияде, предположил, что подобные совпадения неслучайны и поездка Лаврова сознательно спланирована Кремлём, чтобы воспользоваться охлаждением в отношениях между США и Саудовской Аравией. Соответствующий вопрос корреспондент адресовал членам делегации главы МИД РФ.

Но в МИД РФ отметили, что командировка министра не связана с недавними мерами Вашингтона в отношении Эр-Рияда. Дипломаты обратили внимание на график Лаврова — поездка в СА значилась в планах чиновника больше месяца. В то же время в МИД признали, что к непосредственной подготовке переговоров ведомство приступило недавно. Однако это объясняется, скорее, «ближневосточными реалиями» в целом.

Влиятельный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но позднее всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно.

Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии Вашингтона, принц и первый заместитель главы правительства королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд видел в нём угрозу. Ещё одним доводом в пользу своей версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения принца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность запрета на участие Саудовской Аравии в ряде международных встреч на высшем уровне на фоне перекалибровки двусторонних отношений. Об этом сообщили источники Washington Post. Углублённый анализ возможных мер был начат после того, как Белый дом столкнулся с критикой за недостаточную жёсткость в отношении саудовского кронпринца Мухаммеда, на которого теперь официально возложена вина за убийство в 2018 году в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.