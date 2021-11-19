Америка ищет нам нового президента

Резолюция о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года, внесённая в Конгресс известными «российским доброжелателем» Стивеном Коэном и Джо Уилсоном, на первый взгляд носит откровенно шутовской характер. Мир так быстро меняется, что попытка планировать нечто за два с лишним года вперёд выглядит большой нелепицей. Если, конечно, абстрагироваться от вопиющего факта попытки вмешаться в будущие президентские выборы в России.

Вспомним значительный эпизод российско-американских отношений, имевший место в ходе рабочего визита в Москву тогдашнего вице-президента Джо Байдена в 2011 году. Позже он не скрывал, что прямо посоветовал российскому премьеру Владимиру Путину не баллотироваться ещё раз в президенты. Так что в своих попытках воздействовать на решения Путина американцы предельно последовательны. Считалось, что тогдашнее байденовское хамство может негативно отразиться на отношениях двух политиков и сегодня. Но, как мы видим, уже в качестве президентов они продемонстрировали в Женеве высокий уровень прагматизма. Тем более, что Байден хорошо запомнил своего собеседника и не принял его ни за бейсболиста, ни за игрока в американский футбол.

Хорошо известна американская тактика воздействия на выборы в далеких от Америки странах путём угроз не признавать их результаты в случае успеха политиков, не подготовленных командой Сороса. Оттого и плодятся «президенты в изгнании», задыхающиеся от счастья, получив в Белом доме коробку с печеньем.

Кстати, даже Мария Захарова вспомнила, как в уже далеком 1996 году во время, пожалуй, самых драматичных в новейшей российской истории президентских выборов американские дипломаты развозили деньги, прямо доставленные из-за океана. История эта не получила у нас широкого хождения по той простой причине, что поддерживали американцы не какую-нибудь оппозицию, а как раз Бориса Ельцина против коммуниста Геннадия Зюганова. Но такое исключение лишь подтверждает общее правило.

Но времена меняются. Перефразируя одного ныне не популярного советского лидера, можно было бы сказать, что, раз нас усиленно критикуют на Западе, значит, всё мы делаем правильно. Ясно, что внесённый проект антипутинской резолюции направлен даже не на воздействие на российское общественное мнение в целом, а на реакцию довольно узкого элитарного круга, технически и финансово связанного с Соединенными Штатами.

Московская область. Президент РФ Борис Ельцин на избирательном участке подмосковного поселка «Барвиха» Дмитрия Донского /ИТАР-ТАСС

В Вашингтоне давно лелеют мечту устроить кремлевский бунт, и ради этого вводятся санкции против крупных бизнесменов, вся вина которых в том, что они якобы плотно связаны с Путиным. Пример Олега Дерипаски в этой связи весьма показателен. Новая обсуждаемая резолюция даёт понять, что давление на политиков и бизнесменов, которые продолжат поддерживать Путина-президента и после 2024 года, возрастёт кратно.

Впрочем, такая резолюция может отражать и реакцию на резкое сокращение рычагов воздействия на российский политический ландшафт после ликвидации ряда связанных с иностранными «кормушками» НКО и объявления ряда медиа иноагентами. В Штатах готовятся пойти ва-банк.