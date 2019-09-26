https://static.news.ru/photo/1abbd98e-e118-11e9-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cancillería Ecuador/flickr.com

Провести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению в случае переноса этих мероприятий из Нью-Йорка могли бы Вена или Женева. Такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил о том, что и сейчас время от времени органы Организации объединённых наций заседают не только в США, но и в европейских центрах ООН, расположенных в Австрии и Швейцарии. Там, напомнил политик, есть необходимые инфраструктура и помещения.

Вообще-то этот вопрос [о переносе международных мероприятий] встал ещё какое-то время назад. Просто на днях в результате невыдачи виз целому ряду сотрудников российской делегации на сессию Генассамблеи ООН эта проблема была высвечена ещё больше, — цитирует Ульянова ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, десяти участникам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею, было отказано в выдаче виз США. В ответ на это Россия призвала проводить заседания ООН и другие крупные международные форумы «на более устойчивых площадках».