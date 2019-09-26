Провести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению в случае переноса этих мероприятий из Нью-Йорка могли бы Вена или Женева. Такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил о том, что и сейчас время от времени органы Организации объединённых наций заседают не только в США, но и в европейских центрах ООН, расположенных в Австрии и Швейцарии. Там, напомнил политик, есть необходимые инфраструктура и помещения.
Вообще-то этот вопрос [о переносе международных мероприятий] встал ещё какое-то время назад. Просто на днях в результате невыдачи виз целому ряду сотрудников российской делегации на сессию Генассамблеи ООН эта проблема была высвечена ещё больше, — цитирует Ульянова ТАСС.