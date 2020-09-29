Алиев счёл неприемлемыми переговоры с Арменией по Карабаху

https://static.news.ru/photo/ef932eee-0270-11eb-a82b-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Переговоров с Ереваном с учётом нынешней позиции руководства Армении быть не может, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С учётом текущей позиции Еревана речи о переговорах быть не может, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Алиев.

Также он опроверг участие Турции в этом вооружённом конфликте. По словам Алиева, боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе тоже нет.

Как писал NEWS.ru, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что ни одна азербайджанская бомба «не упала на территории Армении». Также он опроверг информацию о привлечении Баку турецких наёмников для военных действий в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что азербайджанская армия не нуждается «ни в каких дополнительных силах».

Интенсивные обстрелы с утра 27 сентября идут со стороны Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Регулярно поступает информация о военных потерях с одной и другой стороны.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану. Мировые политики выступают за продолжение переговорного процесса, против любых попыток решить спор силовым путём.