Алиев прокомментировал решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР. На встрече с руководителями российских СМИ он заявил, что решение президента РФ Владимира Путина не меняет характер отношений между странами и никакой коррекции в связи с событиями в Донбассе с азербайджанской стороны не будет, передаёт ТАСС.

Думаю, что мы просто формализовали то, что было, назвали это так, как это соответствует характеру наших отношений, и дальше будем работать в этом направлении. Уверен, что и с азербайджанской, и с российской стороны не будет никакой коррекции в связи со случившимися событиями и с событиями, которые ещё могут случиться в нашем регионе, — сказал он.

По его словам, решение российского руководства было принято совсем недавно и его ещё предстоит осмыслить.

Он добавил, что Москва и Баку всегда поддерживали друг друга на международной арене и для отношений двух стран ничего «не поменялось и не должно поменяться».

Алиев выразил надежду, что стороны и дальше будут работать по тем направлениям, которые отражены в подписанной Декларации о союзническом взаимодействии и по которым Москва и Баку сотрудничали ранее.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле. Встреча длилась более четырёх часов. По итогам беседы лидеры подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставлении военной помощи для обеспечения безопасности.