Алиев оценил работу российских миротворцев в Карабахе

В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит, приуроченный к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта, проходит в Сочи. В его рамках также состоятся переговоры лидеров стран с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В зоне ответственности российских миротворцев серьёзных инцидентов не было. Не было боестолкновений, были спорадические инциденты, не являющиеся системным кризисом, — сказал Алиев.

Он отметил, что фиксировались случаи столкновений на границе Азербайджана и Армении, однако эта территория не входит в зону ответственности миротворческих сил. При этом сложившаяся там ситуация требует пристального внимания и обсуждения, подчеркнул азербайджанский лидер.

В ходе встречи с Ильхамом Алиевым высокую оценку роли российских миротворцев в Карабахе дал и Владимир Путин. Он также заявил об отсутствии серьёзных инцидентов в зоне их ответственности и отметил работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. По словам российского лидера, целью трёхсторонней встречи в Сочи является создание условий для урегулирования конфликта.

Также Путин выразил благодарность Алиеву за поддержку русского языка в республике.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.