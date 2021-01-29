Алиев обсудил с Путиным запуск центра мониторинга перемирия в Карабахе

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Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили с начало работы в Нагорном Карабахе российско-турецкого центра по мониторингу за перемирием.

В ходе телефонного разговора Алиев поздравил Путина с запуском центра и выразил уверенность, что его работа будет способствовать обеспечению долговременного мира в регионе.

Главы государств также отметили важность прошедшей в Москве трёхсторонней встречи по реализации заявления от 10 ноября в части пункта о связи и транспорте.

Кроме того, президенты выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Москвой и Баку и уверенность в их дальнейшее укреплении.

Выражена надежда, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Центр по мониторингу за перемирием открыт в Агдамском районе Карабаха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата «3+3», совместная инициатива которого принадлежит турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и Алиеву.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что для контроля за соблюдением перемирия в Карабахе будут задействованы дроны. Их запустит российско-турецкий центр по мониторингу. Кроме того, данные будут собираться и из других источников.